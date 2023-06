A szigetvári zsidóság deportálását követően még az a kevés túlélő is elhagyta a várost, így a hitközség által fenntartott szent egylet is feloszlott, az odáig átaluk rendben tartott temető is gondozatlanul maradt.

– Fennmaradtak feljegyzések arról, hogy az időközben kapu nélkülivé is vált temető az évek során komoly vandalizmus áldozata lett. Más források pedig arról számolnak be, hogy a Kádár-korban a Bajcsy-Zsilinszky utca házainak építéséhez használták fel a temető sírköveit alapanyag gyanánt – számolt be a kegyeleti helyszín hányattatott múltjáról Borjáti Balázs történész, az ötletgazda, aki egyben a Várbaráti Kör tagja is.

A gondozás hiányában így a még megmaradt sírköveket is sűrű növényzet borította be, ezt kezdték el idén tavasszal felszámolni a lelkes szigetvári önkéntesek.