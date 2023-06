Tavaly év végén adták át az INDIT Közalapítvány legújabb intézményét, a K-Arc, azaz a Kamasz Addiktológiai Regionális Centrumot a Széchenyi 2020 program keretében Uránvárosban, a Berze-Nagy János utcában.

A kifejezetten a középiskolás, illetve fiatal felnőtt korosztályt segítő intézmény nemrég, a kábítószer-ellenes világnapot megelőlegezve kerekasztal-beszélgetést szervezett, ahol ezúttal a művészet addikciók elleni harcban betöltött, sokszor kifejezetten gyógyító szerepe is szóba került.

– A művészet az alkotóra és a szemlélőre, hallgatóra is pozitív hatással lehet, a szavakkal ki nem mondható érzelmek kifejezése, illetve az empátia és az alkotások befogadása által. A kerekasztal-beszélgetésen erről is szót ejtettünk a meghívottakkal: Sisi (előadóművész), Tavi Johanna (2023-as pécsi diákpolgármester) és Rónaki Lili (képzőművész) közreműködésével – számolt be Máté Zsolt, az INDIT addiktológiai konzultánsa. Elmondta azt is, hogy a K-Arc munkatársai iskolai rendezvények mellett a Fishing On Orfűn, illetve az Ördögkatlan Fesztiválon is jelen lesznek annak érdekében, hogy minél több érintett vagy veszélyeztetett fiatalt tudjanak megszólítani, és természetesen igény esetén megfelelő segítséget nyújtani számukra.