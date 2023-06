A toborzó kampány indításával az a cél, hogy ösztönözni kívánjuk a személyszállítási ágazatban már jelenleg is dolgozó kollégákat: váltsanak a Tüke Busz Zrt.-re, a biztos, hosszútávú, kiszámítható, tervezhető munkára, a bejelentett jövedelemre és a társaság által kínált további juttatásokra - olvasható a cég közleményében. A Tüke Busz Zrt. folyamatosan várja a jelentkezőket autóbuszvezető munkakörbe, a nettó átlagosan 340 000 Ft havi jövedelem mellé több juttatást is biztosít. A bejelentett munkaviszonyhoz minden hónapban pontosan, kiszámíthatóan érkező fizetéssel lehet számolni, a juttatások között évi nettó 250 000 Ft értékű cafeteria és a Tüke Busz Zrt. járatin felül Baranya, Somogy, Tolna vármegyék járataira is érvényes dolgozói és családtagi bérletet is kapnak a munkavállalók.