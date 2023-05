Elege lehetett Bánkuti Istvánnak, az Tüke Busz Zrt. vezérigazgatójának abból a huzavonából, amit vele és a céggel műveltek az elmúlt években, ó hétfőn be is jelentette lemondását a vezérigazgatói címről és az igazgatósági tagságáról. Bánkuti ugyan nem hangoztatta, de több jel is arra mutatott, hogy a Gyurcsány Ferenchez húzó Péterffy Attila polgármester MSZP-s köreiben nem volt túl "népszerű", mert nem volt feltétlen pénzügyi függésben tőlük.

Szocialista káderekből is elege lehetett

Úgy tudjuk, hogy Bánkutinak nem igazán lehetett ínyére, hogy a vállalat vezetésének élére, a cég igazgatóságába az MSZP volt pécsi elnökét, Gulyás Emilt ültette be a városvezető. Kifogásolhatta azt is, ahogyan a városházi cenzúraosztály működött, mivel ez rányomta a bélyegét az önkormányzat egészére. Az MSZP-közeli Bodnár Imrének, Péterffy baráti ügyvédjének, illetve köreinek tízmilliókkal történő kistafírozásával, illetve politikai eszközként használt jogi eljárásaival sem érthetett egyet.