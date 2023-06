Közismert, hogy már tavaly nyáron nyomozást indíthatott a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség vesztegetés miatt az önkormányzatnál, mert a gyanú szerint valakik a pécsi bérlakások kiutalásáért pénzt – forrásaink szerint több százezer forintot – kérhettek el. A mostani polgármester aztán tavaly ősszel kénytelen volt beismerni, hogy a Pécsi Ellátó Központ és a Polgármesteri Hivatal egy-egy munkatársa kapcsán érdeklődtek élénken a nyomozók, akikről adatokat is kértek. Az egyikük Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester referense volt, aki tehát rendkívül bizalmas pozíciót töltött be Péterffy Attila legszűkebb köreiben.

A pécsi lakások kiutalásával kapcsolatos anomáliák az elmúlt időszakban sorra derültek ki, így az is, hogy Nyőgéri volt feleségének lakáskérelmét is jóváhagyta Péterffy Attila, ahogyan Nyőgéri mostani feleségének üzlettársával is ez történt, de egy MSZP-s pécsi elnökségi tag, a Péterffyt támogató Mellár Tamás baloldali politikus segítője is juthatott lakáshoz, valamint a Pécsi Ellátó Központ volt vezetője is használt egy önkormányzati ingatlant egy új építésű belvárosi házban, ahol aztán jogcím nélküli használóként lakott.