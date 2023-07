A képviselő facebook oldala szerint tájékozódtak a jelenleg is zajló szennyvíz-beruházás állásáról, aminek kapcsán zajlik a próbaüzem. Ennek keretében megtekintették az elkészült közműveket, az átemelőket és az új szennyvíztisztító telepet.

A beruházásnak köszönhetően kifejezetten környezetbarát megoldás jön létre, ez a lakosság számára is sokkal praktikusabb, higiénikusabb és komfortosabb megoldást jelent a rendszerre való rácsatlakozással. A beruházás konzorciumi partnere Csányoszró és Nagycsány is, amelyek agglomerációs társulásként csatlakoztak Vajszlóhoz, így velük közösen zajlik a projekt, amely közel 2400 főt, és több mint 1000 ingatlant érint.

Már a fejlesztések hírére megindult a befektetői érdeklődés, hiszen a korábbi években komoly visszatartó erő volt a vállalkozások letelepítésében, hogy Vajszlón nem volt teljes az infrastruktúra. Főként ezért is vált fontossá a szennyvízberuházás. Mindezek mellett azért is lényeges a projekt, mert ez is feltétele a vajszlói tanuszoda létrehozásának, amely része egy nagyobb, a sportközpontot célzó fejlesztésnek.