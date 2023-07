A csapadékos időjárás megszűnésével az elmúlt időszakban a Magyar Közút ismét fokozottabb figyelmet tudott fordítani napi üzemeltetési tevékenységére, a közlekedők pedig továbbra is országszerte találkozhatnak kaszálást, burkolatjavítást vagy szemétszedést végző közutas gépekkel és szakemberekkel az országos közúthálózaton, ezért a társaság minden közlekedőtől fokozott figyelmet kér, főleg a nyári, forgalmasabb szezonban. Az autósoknak továbbra is ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.