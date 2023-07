Több mint húsz növényfajtát ültettek a tó köré lépcsőszerű elrendezésben. A tiszta vizű tavacska szélén így nem csak tündérrózsák, többféle sás és mocsári gólyahír lett elhelyezve, hanem olyanok is tetszelegnek, mint a tömött sellővirág, a felálló békabuzogány, a brazil süllőhínár, a pénzlevelű lizinka, a vízi menta, illetve a vízi gyömbér. Mindemellett tavi káka, orvosi kálmos, illetve nagyvirágú tóalma is helyet kapott.

Kozma István, a település polgármestere elmondta, a tó még 2017-ben jött létre, azonban még volt bőven teendőjük, hogy a vonatkozó előírásoknak is megfeleljen, így tavaly nekiláttak a munkálatoknak. Leszigetelték, fóliázták a tavat, majd szökőkutat is telepítettek bele, amely több színben világít naplemente után.

Forrás: önkormányzat

– Saját, önkormányzati forrásból sikerült a tó rendbetétele, a tavalyi fejlesztéseket követően idén a növényeket helyeztük el lépcsőzetes elrendezésben a tó körül, ahol rendkívül sokféle faj jeleni

k meg – számolt be Kozma István. Elmondta, nem volt egyszerű dolguk a saját finanszírozás okán, de a látvány mindenképp magáért beszél.

A tó mellett padok is várják a helyi, illetve környékbeli látogatókat, akik a nappali hőségben ejtőznének a víz partján, illetve azokat is, akik az esti sötétben kísérnék figyelemmel a kivilágított látványtavat és a színesen világító szökőkút elemeket.

A közeljövőben Bürüsön további fejlesztések átadása is várható, amint arról a polgármester tájékoztatott.

– Pont a tó közelségében található egy buszváró, körülbelül két hét, és annak a munkálatai is elkészülnek. Azt gondolom, hasonlóan szép végeredmény várható ezt illetően is – nyilatkozta Kozma István polgármester.