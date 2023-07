Akkor egy modern játszótérrel és egy napozóágyakkal felszerelt plázzsal gazdagodott a hely. A két tó körüli teljes turistaút megújult, hat kilométernyi sétaút kapott kavicsos borítást. Tavalyelőtt a gáttól északra elhelyezkedő parkolót is felújította társaságunk, valamint a Zsíros-dombi kilátó is megszépült. Új padokat és hulladékgyűjtő edényeket is elhelyeztünk a területen - olvasható a cég közleményében.

Forrás: Biokom Nkft.

A Malomvölgyi-tó környéke nagyon népszerű hely. Nem ritka, hogy hétvégenként akár 3000 pécsi is megfordul itt, ezért az idei évben újabb fejlesztések indultak a parkmegújítási program keretében.

A Kökény felőli tó keleti oldalán, a patakon átívelő régi híd elhasználódott, balesetveszélyessé vált, ezért társaságunk a híd teljes felújítása mellett döntött. Az acélgerendákra épült keményfa vázszerkezetű híd már elkészült, ez a gyalogos és kerékpáros forgalmat egyaránt segíti. A tó déli oldalán a tűzrakó- és pihenőhelyekről a focipálya megközelítését szolgáló kis fahíd keményfa szerkezetű hídra történő újjáépítése is megvalósult. Emellett tűzrakóhelyeket újítottunk fel, valamint több ponton is teljesen újakat építettünk ki. A tó keleti oldalán egy esőbeállót teljesen felújítottunk és a kirándulók kényelmét már 9 új támlás pad is szolgálja. A Kökény felőli tó melletti játszótér modernizálását is megkezdtük, javítottuk a közkedvelt forgóhintákat és egy új, fedeles asztal-pad garnitúrát is kihelyeztünk. A projekt keretében a II-es tónál lévő plázsnál homokfeltöltést végeztünk, itt mintegy 6 tonna homokkal töltöttük fel a pihenő helyet.

A munkák azonban itt nem állnak meg. A Pécs felőli II-es tó északi és nyugati oldalán egy-egy szelfipontot fogunk kialakítani, a tó keleti partján elbontjuk a régi romos épületet, illetve egy újabb játékelemmel bővül a félsziget játszótere is. A kökény felőli kis tó játszótere teljesen megújul, itt jelentős fejlesztésre fog sor kerülni, többek között egy hatalmas vár és egy játszóhajó is megépül a gyerekek örömére jövő év tavaszáig, emellett pedig egy játékos, a tavakban élő halfajokat bemutató, fából faragott tanösvény is megvalósul - derül ki a közleményből.