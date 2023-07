A kar honlapjának beszámolója szerint Dr. Achara Phanurat annak a Thaiföldi Nemzetközi Folklórfesztiválnak az alapítója és főszervezője is, amelyet azzal a céllal rendeznek meg minden évben, hogy az ázsiai országok közötti békét erősítse, de az utóbbi években európai országok is meghívást kaptak. A Sporttudományi és Testnevelési Intézet évek óta ápolja a kapcsolatot az ázsiai egyetemmel, az Intézet oktatói és a PTE táncegyüttes többször is kapott már meghívást a fesztiválra.

Dr. Trócsányi András dékán „Ázsia gyémántja” (Diamond Leader of Asia) díjat vehetett át a thaiföldi delegációtól, amely olyan vezetőket illet, akik a surini egyetem és a fesztivál béketeremtő filozófiájával, kultúrájával azonosulni tudnak. A felek stratégiai partnerségi együttműködésben is megállapodtak, amely kiterjed mind a tudományos kutatásra, mind pedig a hallgatói és oktatói mobilitásra.