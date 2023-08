Az élelmiszer-biztonsági hatóság szakemberei a fröccsök előállításához szükséges higiéniai feltételeket is tüzetesen megvizsgálták – ezek is valamennyi ellenőrzött balatoni létesítményben biztosítottak voltak, és az általános higiéniás állapotokkal kapcsolatban is pozitív tapasztalatokkal zárult az ellenőrzés.