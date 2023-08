A legapróbbakra is gondoltak

Augusztus 26-án begurul a negyedbe az Aranyszamár Bábszínház. A mutatványos bábos színészpár Ágacska történtétet fogja elmesélni a gyerekeknek. A hároméves kor alatti csöppségeknek is készülnek előadással, méghozzá egy csecsemőszínház érkezik Pécsre, hogy egy cicus, egy egér, egy hal és egy kutya kapcsolatát mutassák be a piciknek. De lesz zenebölcsi Villuth Andrással, családos jóga és különböző előadások és koncertek is várják aznap a család apraja-nagyját.

Táncolnak, zenélnek és jól mulatnak

A fesztivál zárónapján sem unatkoznak majd a gyerekek és a felnőttek. Hiszen érkezik az Alma együttes, hogy egy táncos-zenés együttléttel emelje a hangulatot. De fellép Lovász Edina és zenekara is egy igazi bábos családi koncerttel, és a Kiskalász is tiszteletét teszi Pécsen egy interaktív családi koncerttel.

És itt még nincs vége, hiszen egész nap programokkal várják az érdeklődőket. A részletekért keressék fel a Szamárfül Családi Fesztivál honlapját.

Keretes: Megtanulják a vívás csínyját-bínját

A Szamárfül Családi Fesztiválra több olyan programmal is készülnek, amelyek mindhárom napon várják a látogatókat. Kitelepül a PanDani projekt, akik játékos feladatokkal várják a gyermekeket, de kint lesz a Nevetnikék Alapítvány, a Pagony Könyvesbolt és az idei Szamárfülön a pécsi Kovács-gyerekek kedvenc mesemondója, Mikiapa olvas mesét a gyerekeknek. Létrehoznak a fesztivál idejére egy mesekertet is, ami egy tevékenységközpontú mobil játszóudvar. És a fiúk, sőt a lányok legnagyobb örömére vívás oktatás és robotika foglalkozás is lesz. Mindemelett állatbemutatók és állatsimogató is várja a családot a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület jóvoltából.