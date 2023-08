Az internetes előnevezés határideje lejárt, de akik kedvet kaptak a programhoz, a helyszínen is tudnak jegyet váltani.

A résztvevők idén is négy táv közül választhatnak: a családi kör (30 km) ezúttal Harkányon és Drávaszabolcson át Drávapalkonyáig vezet, majd vissza, a 46 kilométeres születésnapi körön a tekerők Harkány, Drávaszabolcs, Szaporca, Kémes, Rádfalva, Diósvisz­ló és Máriagyűd településeken haladnak át, a 82 kilométeres Buga Jakab túra útvonala pedig a korábbi évekhez hasonlóan az ormánsági falvak mellett a villányi térség településeit (Nagytótfalu, Nagyharsány, Villány, Villánykövesd, Palkonya, Újpetre, Vokány) is érinti.