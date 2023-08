Lett volna más megoldás is

A tulajdonos ugyanakkor nem érti, hogy miért nem konzultáltak velük, hiszen lehetett volna olyan kompromisszumos megoldást is találni, hogy a fát, a sövényt és a dísztavat sem kellett volna elpusztítani, hiszen azok mögött, a parkolóban is el lehetett volna vezetni a bicikliutat, de a cégük egy fahidat is épített volna a saját költségén a tó felett. Azt is felvetette, hogy pihenő- és szervizpontot is építettek volna kompresszorral, vízvételi lehetőséggel, már ha lett volna kivel előzetesen egyeztetni a projektről.

– A szomszédban van a Pécsi Sport NZrt. tornacsarnoka, sok gyerek járt a kis tóhoz, családok biciklivel jöttek halakat etetni – mondta Tábori Tibor, aki azt is elárulta, hogy egy délután alatt kellett a halakat kimenteni a tóból úgy, hogy az adott területen az elmúlt években egyszer sem láttak a város részről olyan személyt, aki a területet gondozta volna, mindent ők végeztek el.

A termelés egyébként szerdán le is állt, mert eltépték az egyik áramkábelt a munkagépek az utcában – nem kizárt, hogy jelentős kárt okozva ezzel a gépekben –, amit egyébként az áramszolgáltató szakembere csak úgy kommentált, hogy ez volt múlt héten és ez lesz jövő héten is.