A projektre Péterffyék idején pályáztak és az érintett szakaszon történő munkákra, a kertvárosi út felbontására nem elsősorban a pécsiek szennyvizének többlete miatt van szükség – kaptuk az információt a helyszínen dolgozó kivitelezőtől. Hanem azért, mert a jelenlegi csatorna, tehát a kertvárosiakat szolgáló vezeték már a környező falvakból érkező, a most a rendszerre csatlakozók szennyvizét nem tudja befogadni. Ahogy ezt a helyszínen dolgozó szakemberektől megtudtuk, a jelenlegi csatorna nem az út alatt, hanem az mellett halad a zöldterületen, viszont annak addig is működnie kell, amíg zajlanak a munkák, ezért nem tudták a régi helyére tenni a nagyobb csővezetéket.

Azt is közölték, hogy a tervek szerint az aknafedlapok nem az autók keréknyoma alá, hanem az egyik sáv közepére kerülnek majd.

Előzetesen viszont várható problémaként felvetették, hogy mivel hatalmas méretű csővezetékről van szó, így a körülötte lévő, visszatöltött, illetve újra töltött anyagnak a mennyisége sem lesz kevés, ezért nemcsak az építkezés maga, hanem például az is rengeteg időt vesz majd igénybe, hogy megfelelően tömörödjön az út alapja, és még a különböző közművek, vezetékek is bonyolítják a kivitelezést. Mindezek miatt azt sem tartották kizártnak, hogy a projekt átadása után is garanciális javításokat kell végezniük, azért is, mert egy teljes útszerkezet egyik felét bontják meg.

Portálunknak azt is elmondták – szinte keserűen morogva és mosolyogva – a kétkezi munkások, hogy nem értik, miért kellett az új utat szétbombázni, miért nem kerestek más megoldást, mert ezzel elképesztően sok pénzt dobnak ki az ablakon.

A projekt során a több mint 1,5 kilométer hosszan kerülnek földbe csövek, nemcsak a Nagy Imre utat, hanem a Megyeri utat, a vásárteret, az Északmegyer dűlőt is érintően, valamint még megtörténik három szennyvíz-főgyűjtő bővítése is. Az, hogy mikor vehetik birtokba az autósok újra az utat, kérdés, mindenesetre a Nemzeti Kosárlabda Akadémia előtti és a Siklósi úti félpályás lezárás is marad egy jó darabig.

A teljes projekt befejezését 2024 őszére ígérik most.