Augusztus 25. és 27. között Pécsen zajlott a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tanévnyitó ünnepségének, melyen több prominens egyházi és közéleti személyiség vett részt, köztük Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita.

Ennek alkalmából a főpásztor a város görögkatolikus közösségéhez is ellátogatott, a szombat esti vecsernyén túl a vasárnapi Szent Liturgián is együtt ünnepelt a közösséggel, majd részt vett a pécsi parókia családi napján.

– Jóleső érzés, hogy atyai odafigyeléssel gondoskodik a Metropólia szívétől földrajzilag talán egyik legtávolabbi egyházközség híveiről – mondta lapunknak Zajácz Andrea, a pécsi közösség tagja, Zajácz Gábor görögkatolikus lelkipásztor felesége.

– A főpásztor látogatásának mindig fontos üzenete van. A prédikációban elhangzott konkrét útmutatásokat megelőzve puszta jelenlétével azt sugározta felénk, hogy nekünk görögkatolikusoknak őszintén, egyszerűen, nem hivalkodóan ám mégis bátran meg kell találnunk azokat az utakat, melyekkel felvállaljuk szűkebb és tágabb környezetünk előtt életvezetésünkben is hitünk megvallását. A görögkatolikus hit hagyományainkból gyökerezik, egyedi, nehezen megfogalmazható azok számára, akik nem élik azt, életvitelünkkel, szertartásaink megélésével ez az egyediség átörökíthető nemzedékről nemzedékre még itt Pécsett is, másrészt keleti hagyományaink, változatos dallamvilágunk, gazdag, egyháztörténeti, bibliai ismeretekkel, tömjénillattal átitatott szertartásszövegeink, templomaink képi világa tágabb környezetünket, így Pécs városát is gazdagabbá teszi – folytatta a beszámolót Zajácz Andrea.

– Hangsúlyozta, szoros összefüggés van a hit és a szeretet cselekedetei között, mégpedig ha csak egyszer is megtagadom a szeretetet valakitől, Jézustól tagadom meg; ha nem tudok szeretetet adni a másik embernek, ha a hitemben nem vagyok szilárd, akkor nem tudom a szeretet tetteit végbevinni. De ha nem tudok szeretetet adni azzal a hitemet gyöngítem – tette hozzá.

Az ünnepet emlékezetessé tette, hogy Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Zajácz Gábor pécsi parókus és Makkai László, a Miskolci Egyházmegye Püspöki Hivatalának cigánypasztorációs helynöke celebrálták a Szent Liturgiát, melyen a pécsi híveken túl a Pécsi Katifi tagjai, valamint a Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium hallgatói is részt vettek.