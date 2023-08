Áprilisban elkészültek a dokumentumok

Nyőgéri előterjesztésében a városvezetők arra hivatkoznak, hogy ezek az ingatlanok rossz állapotban vannak, felújításuk, újjáépítésük jelentős költségekbe kerülne. A Pécsi Ellátó Központ részéről olyan dokumentumokat is csatoltak, amelyek még április elején készültek, tehát több mint négy hónapot vártak azzal, hogy az eladást elindítsák. A csomagban kilenc ingatlan szerepel, és öttel kapcsolatban fogalmaznak úgy, hogy bontandó épületekről van szó.

Ezek között van Edison, Gomba, Hengermalom és Bányavasút utcai ingatlan, valamint egy Szigeti úti sorház is. Az utóbbi olyan helyen van, ahol az elmúlt években megindult ingatlanfejlesztések nyomán számtalan új társasház épült, jellemzően kiszolgálva a vagyonosabb külföldi egyetemi hallgatók lakhatási igényeit.

Az önkormányzati előterjesztésben további négy ingatlannál (Zsolnay Vilmos úti lakásoknál, Ferencesek utcai minigarzonnál és egy Mária utcai háznál) nem bontást javasolnak, hanem azt közlik, hogy rossz műszaki állapotban vannak és azokat gazdaságosan nem lehet felújítani.

Másnak megéri az épület felújítása?

A Mária utca 27. szám alatti ház kapcsán azonban érdekesség, hogy egy igen hosszú és június végén kelt levélben taglalják, hogy miért nem éri meg felújítani a városnak a műemléki védelem alatt álló patinás házat. Egy megnevezett „környékbeli lakosra” hivatkozva azt közlik a Pécsi Ellátó Központ részéről a polgármesteri hivatal lakásgazdálkodási csoportjának vezetőjével, hogy a lakos szerint az épület tetőszerkezete veszélyes az autókra, a járókelőkre és az elhagyatott épületben rágcsálók jelentek meg.

Ezek után azt taglalja a Pécsi Ellátó Központ, hogy az épület teljes felújítást igényel, már statikailag is meg kellett támasztani, de jelen helyzetben továbbra is jó karbantartási kötelezettségük van. Szerintük a felújítás költsége akár százmilliós is lehet, ami nagyon sokára, vagy soha nem térülne meg a bérleti díjakból. Megjegyzik viszont, hogy olyan helyen van, ahol sikeresen lehetne értékesíteni.

A fentiekből tehát az derül ki, hogy amíg az önkormányzat szerint nem éri meg a városnak felújítani az épületet, addig másnak éppenséggel az lesz.

Épp az ellenkezőjét ígérte a Péterffy–Nyőgéri páros

Péterffy Attila egyébként Nyőgérivel az oldalán a kampányban még azt mondta, hogy „a szociális célokat szolgáló lakások számának növelése érdekében haladéktalanul megkezdjük az üresen álló, elhagyott, kihasználatlan lakások tulajdonosainak felkutatását és az ingatlanok felmérését. Ezek az ingatlanok kihasználatlanságuk és le­lakott, használaton kívüli állapotuk miatt nyomottabb áron megvásárolhatók, majd beépíthetők az önkormányzat erőforrásai közé, hogy felújításukkal bővüljön a kiadható bérlakások száma”. A fentiekből éppen az ellenkező törekvés látszik: a város nemhogy vásárolna, hanem inkább eladja az ingatlanait vélhetően „nyomottabb áron”. Ezek fényében kérdés, hogy Péterffy ígéretei 2024-es MSZP-s polgármesterjelöltként mennyire lesznek komolyan vehetőek.