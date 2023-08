A balos irányítás alatt álló Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. kezelésében lévő épület azóta pusztul tovább, hogy onnan kiköltöztek az árusok a szintén az előző városvezetés által kezdeményezett beruházás keretében megépült az új Vásárcsarnokba.

A régi épület környékét aztán őrzés, vagy felügyelet nélkül megszállták a galambok, valamint azok az emberek, akik szükségüket, altesti ürítésüket a belváros szívében végezték el. Lapunk májusban számolt be a tarthatatlan állapotokról, ami az emberi és állati ürülékekből fakadó fertőzésveszélyes helyzetet előidézte, az új Vásárcsarnokhoz is vezető, a régi épület keleti felén található járda tele volt a mocsokkal, amit gyermekes családok és idősek is használtak közlekedésre.

Az MSZP-DK-s városirányítók, vagy annak valamelyik cége cikkünk nyomán azonban úgy döntött – nem kizárt a fertőzésveszély miatti hatósági eljárás miatt is – , hogy inkább nem takarítja rendszeresen, vagy felügyeli a területet, hanem lezárja a közlekedők elől a keleti oldalt. Csakhogy ettől még nem szűnt meg a probléma, hiszen a régi csarnok északi felén lévő átjárót, valamint a szemetes kukák régi helyét kezdték el használni ürítésre egyesek.

A lezárásnak viszont az lett a következménye, hogy a családoknak, idős embereknek nem sok hely maradt a járdán, csak egy nagyon szűk, sok esetben a parkoló autók miatt elzárt kis szakasz. Emiatt viszont kénytelenek az úton, az autók között botorkálni, hogyha észak felől, a 6-os úthoz közeli parkolókból szeretnék megközelíteni az új vásárcsarnokot.

Munkatársunknak ottjártakor is azt tapasztalta, hogy a családok tanácstalanul érkeznek a ketreccel elzárt területre és némi tanakodás után az autók közé lépnek le.