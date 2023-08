A baranyai vármegyeszékhely baloldali önkormányzata úgy vágatott ki tucatnyi egészséges fát Kertvárosban, hogy az eljáráson a környéken élők is megdöbbentek. A Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület által indított aláírásgyűjtő ívek szignálása során pedig azt is sokan megemlítették, hogy nem tudtak arról, hogy mire készül az önkormányzat a piaccal és lakossági fórumról nem is hallottak.

A fákat kedden délután aztán fel is darabolták, meglehetősen sietősen akarták a nyomaikat is eltüntetni.