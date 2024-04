Május 8-án indul el a Tour de Hongrie profi országúti kerékpárverseny Karcagról, s a végállomás május 12-én Pécs lesz. A mezőnyben számos kiválóság teker majd azért, hogy elsőként szelhesse át a célvonalat, amit így újra testközelből megélhetnek a pécsiek is számos az esemény mellé szervezett program mellett. Egy egész kerékpáros hétvégét rendeznek Pécsett az esemény mellett, amely már május 11-én elkezdődik. Lesz Kerékpáros Gurulás 3 különböző városrészből, de a Kossuth, illetve Széchenyi téren is lesz bőven választási lehetőség programokból. A Drótszamár Egyesület riksa bemutatóval és különleges kerékpárokkal, kresz-teszttel készül. Bemutatkozik a Lotus Team és a Zengő Bringa, a Decathlon jóvoltából e-bike tesztelésre is lehetőség nyílik. A Pécsi Tudományegyetem színeiben ott lesznek a Jazz táncosok és a Brass Band is.

A Tour de Hongrie előzetes rajt listája

Forrás: Tour de Hongrie

A városháza előtt máris felállítottak egy totemet, amelyen látható az útvonal, a kiemelt szurkolói zónák, a Bike Weekend legfontosabb programjai, illetve a mindent eldöntő Siófok-Pécs szakasz rajtjáig hátra lévő idő is egy digitális kijelzőn. Emellett az Árkádban egy kiállítást is megnyitottak kedden kora délután, ahol Hirth Istvánnal is összefuthattak a kerékpársport szerelmesei, akit pályája során többször jutalmazták kiváló edzői kitüntetéssel, volt a megye legjobb edzője és az utánpótlás nevelés elismert szakembere, amellett, hogy kiváló versenyző volt maga is.

Hirth István, egykori bajnok kerékpárversenyző és Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie 2024 főszervezője

Fotó: Laufer László

A Baranyai szakasz útvonala