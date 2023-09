A jogérvényesítés útját csak bíróságra terelheti a vevő. Jellemző gond az is, hogy az autó vásárlása előtt nem készül részletes műszaki felmérés, illetve a futásteljesítmény, sérülések ellenőrzése is elmarad. A rejtett hibák problémája és legtöbbször a vevő által feltett kérdések pedig válasz nélkül maradnak.

A Baranya Vármegyei Fogyasztóvédelmi Egyesület arra is felhívja a figyelmet, hogy a gépkocsi javító-karbantartó szolgáltatásoknál is jellemző, hogy nem készül írásbeli szerződés, csak szóbeli.

Ilyen esetekben az egyesület hiába irányítja a fogyasztókat a Békéltető Testülethez, a jogérvényesítés elmaradhat.

A szervezet kiemeli azt is, hogy ha bárki úgy véli, hogy tanácsaikkal segíteni tudják, elérhetők a www.bafe.hu weboldalon megadott elérhetőségeiken. A kérdések fogadásában újabban chates kapcsolatfelvételre is van lehetőség, ami jelentősen egyszerűsíti és gyorsítja a felmerült fogyasztói kérdésekre a válaszadást.