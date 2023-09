Ez egy békés, patinás város, lenne

Ez utóbbi már annyira felháborította a helyi, egyébként békés kisváros közösségét, hogy több fórumon vonták kérdőre a polgármestert, csakhogy a cenzúra utolérte őket, így új közösségi csoportot voltak kénytelenek létrehozni a helyiek. Ahogy tavaly, most is arról beszéltek lapunknak az ott élők, hogy a városvezető elleni büntetőügyek jogilag ugyan nem, de erkölcsileg méltatlanná teszik a posztra. A patinás múltra visszatekintő város történetébe Szent István király itteni kolostoralapítása mellé ezzel a bűnügyi bélyeggel íródik majd be ez az időszak.

Hétfőn egyébként 17 órától nyilvános testületi ülést is tartanak, amin vélhetően az újabb súlyos büntetőügy is szóba kerül majd.

Két és fél milliárdos csalás a vád

A korábbi bűnügyek kapcsán megírtuk, hogy Zádori és társai ellen 2016-ban pedig azért indult nyomozás, mert a vád szerint a polgármester birtokában is lévő cég jogtalanul igényelt támogatásokat egy sellyei tyúktelep fejlesztésére.

A vállalkozás ezzel 714 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek, és Zádorit azzal is megvádolták, hogy fiktív számlát állított ki, illetve fiktív szerződést kötött. Az ügyben ugyan született ítélet, de a Pécsi Ítélőtábla eljárási hiba miatt új eljárásra kötelezte az első fokon eljáró Szekszárdi Törvényszéket.

S bár ez az ügy még le sem zárult, a Zalaegerszegi Törvényszéken szintén a polgármester és társai ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emeltek vádat. A vádirat szerint a polgármester és a felesége olyan gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői voltak, amelyek baromfitartás-technológia értékesítésével és beszerzésével foglalkoztak az ország teljes területén. A két vádlott olyan gazdasági társaságokkal került kapcsolatba, amelyek önerő híján nem tudtak indulni a különböző pályázatokon. Ezért tucatnyi cégnek úgy „segítettek” a pályázati pénz lehívásában, hogy a szükséges önerőt valótlan körbeutalásokkal, fiktív kölcsönökkel, hamis számlákkal igazolták le.

A vádirat szerint 14 millió és 665 millió forint közötti támogatási összeget vettek így fel a különböző cégek, és az ügy mintegy 15 vádlottja több mint 2,5 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott.