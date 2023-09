A hagyomány 2016-ban indult, s bár 2020-ban a covid világjárvány miatt egy alkalom kimaradt, ezen kívül minden évben megtartották.

Az idei évben a korábbinál is több, mintegy 10 szociális létesítmény kapcsolódott be az ünnepbe. Az intézmények lakóit buszokkal hozták a kegyhelyre, de Máriakéméndről és a környező településekről is érkeztek hívek a hétközi búcsúra. A program gitáros szentmisével kezdődött, melyet idén Kovács József, püspöki titkár és Horváth Sándor plébános mutatott be.