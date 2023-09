Tovább bővülhet majd a dél-baranyai kerékpárúthálózat, ugyanis a Mohács500 projekt részeként már látható időn belül megkezdődhet több új nyomvonalú szakasz tervezési munkája. Mint azt dr. Hargitai János országgyűlési képviselő elmondta, a Mohács500 projekt részeként a két csatateret (tehát a mohácsi és a villányi térséget) szeretnék összekötni kerékpárúttal. Ennek több része már kész, a hiányzó szakaszokat pedig hamarosan tervezhetik.

Át a hegyen, majd szőlők között, pincék mellett

– Bizonyos szakaszai ennek a kerékpárútnak már megvannak, hiszen Mohácson tökéletes a rendszerünk, mely egészen a Fekete-kapuig vezet. Sátorhely emlékhelyről Nagynyárádra és Bólyra vezető kerékpárút tervezése most zajlik más forrásokból. Bólytól Villánykövesdig, a Fülemüle csárdáig van kerékpárút a Karasica partján (Villány és Villánykövesd között idén tavasszal adták át a kerékpárutat). Tehát amelynek most a közbeszerzési eljárása megjelent, az a Villánykövesdről Palkonyára, majd át a hegyen Kisharsányig vezető szakasz, illetve a Nagyharsány belterületén vezető kerékpárút. Nagyharsány belterületén ugyan van kijelölt kerékpárút, de mi ezt a pincéknél szeretnénk elvezetni, tehát itt is új nyomvonal épülne – mondta az országgyűlési képviselő.

Hozzátette, célszerű lenne ugyanúgy tovább a Karasica-partjára tervezni a bicikliutat, és utána azt kell kitalálnia a tervezőnek, hogy Palkonyáról hogy kerekezzünk át a hegyen, itt az út részben erdős területeken, majd a túloldalon már szőlők között vezetne, de teljesen új nyomvonalon, tehát nem közútra felfestett kerékpárút-kijelöléssel.

Cél a hálózatos kerékpárutak építése

A Mohács500 projekt keretében több tervezői munka van folyamatban. A kiviteli tervek megléte után fog látszódni, hogy mennyi forrásra van szükség a kivitelezésekhez. A 2026-ra megvalósuló, csak szűken az évfordulóhoz kötődő turisztikai és kulturális fejlesztések összességében 50 milliárd forintot tesznek ki, melynek egyik fontos részét a hálózatos kerékpárutak építése képezi.

Szimbolikus időutazáson vehetünk részt

A tervek szerint a vesztes csata síkjáról, a Mohács alatti térről – egészen pontosan Sátorhely közigazgatási területéről – a Nagyharsányi Szoborpark alá ér majd a kerékpárút, hiszen itt zajlott a második, török elleni győztes csata (Harsány-hegyi csata, 1687). Bólytól Nagynyárádon át Sátorhelyig vezető kerékpárút tervezése már zajlik, és a Bóly–Nagynyárád közötti legproblémásabb szakaszra (hiszen itt autópálya-csomópontot kell keresztezni) már kiviteli források is rendelkezésre állnak.

A térségben megvalósuló kerékpárút-építésekkel egyébként nem csak két csatasík között jön létre közúti kerékpáros kapcsolat, hanem két európai kerékpáros rendszert, az Eurovelo6-ot és az Eurovelo13-at is összekötik.