A Bólyi Német Tájház és Közösségi Ház egy több mint százéves parasztház renoválásával valósult meg, a Népi Építészeti Programban elnyert támogatásnak köszönhetően. A Bólyi Német Önkormányzat által végzett felújítás során az épület rendbetételét követően az udvar is megszépült, további pályázati támogatásnak köszönhetően egy terménytárolóval is gazdagodott az épület, mostanra pedig a teljes berendezés is összeállt, köszönhetően a bólyiak és környékbeli településeken élők bútor-, illetve tárgyieszköz-felajánlásainak.

Cél, hogy a város közösségi életének meghatározó színterévé váljon a létesítmény.