Az önkormányzati lap propagandistája, a baloldali városháza főszerkesztője ekkor cinikusan, a tiltakozásokról, a fairtásról szólt sem ejtve, „tervezett ütemben haladó” fejlesztést emlegetett cikkében, Ekkor idézte az egyik MSZP-s képviselőt is, aki azt állította, hogy „az árusokkal és a vásárlókkal is egyeztetett” a piacról. Ugyanez a városházi propagandatermék még 2021-ben is közölt írást a piacépítésről, akkor Péterffy Attila koalíciójának névadó egyesületének elnöke számolt be arról, hogy várják a helyiek javaslatait e-mailen.

A „lakossági” e-maileztető egyeztetésről azonban nagyon kevesen értesültek – ezt lapunknak többen is elmondták –, de ha többen is tudtak volna róla, a mozgásterük meg volt kötve. Az amúgy jól hangzó „lakossági” egyeztetés idején már 2021-ben leszögezte az egyesületi elnök, hogy „a piacra vonatkozóan a lehetőségek kötöttek” és csak a környezetet illetően várták valójában a javaslatokat.

A nagy kérdés: mi az, hogy fa?

Emlékezetes, hogy Péterffy Attila polgármester a véleménye miatt perelte be Vicze Csillát, a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivőjét, mert nem tetszett neki az, hogy a zöldaktivista azt mondta róla, hogy Péterffy „2008–2015-ig a Pannon Hőerőmű vezérigazgatójaként durván 3 millió tonna fát égetett el a hőerőmű kazánjaiban”. A bíróság másodfokon a pécsi civilnek adott igazat. Akkor a perben Péterffytől megkérdezték, hogy szerinte mi az, hogy fa, aki erre azt mondta, hogy „nem értem, hogy mit jelent az, hogy fa”.