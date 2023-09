Napok óta megy az irtás

Lapunknak több hangfelvételt is küldtek az ott élők a fűrészek zajáról, és elmondták, hogy napok óta folyamatosan dolgoznak a láncfűrészek a területen, vélhetően annyi zöldet akarnak kiirtani, ami csak ilyen megfeszített tempóval lehetséges. Az események azt követően pörögtek fel, hogy lapunk lebuktatta a baloldalt, hogy az MSZP-s családi kapcsolatokkal bíró Biokom-vezér, Meixner Barna kertészeti vezetője egy luxusautós audis „vállalkozó” társaságában bejárást tartott a láncfűrészes zöldirtás előtt.

Az elmúlt napokban ugyan a sűrű növényzet és a betonkerítés eltakarta a bent zajló fűrészelést és fadarabolást, de ezúttal is lebuktatták a területen zajló zöldirtást, és videóra vették, ahogy éppen fűrészelnek odabent.

Természetkárosítás Pécsen

A környéken már korábban értetlenül álltak azelőtt, hogy a baloldaliak milyen, később a nyomozók érdeklődését is kiváltó módszerrel „cserélték el” az értékes helyen lévő ingatlant, jelezték azt is, hogy a baloldali városvezetők döntésének következtében a magánkézbe került területen nekilátnak a fák kiirtásának, a természetkárosításnak, az ott meginduló építkezéssel pedig a környéken élők életminősége csökken.

Megírtuk, hogy a helyiek szerint úgy építenek fel melléjük közel 110 lakást, hogy azzal az egész környék közlekedését durván megterhelik rengeteg autóval. Arról is beszéltek, hogy félnek attól, hogy a közeli víztározó is megrepedhet az építkezés során, de összességében értetlenül állnak az önkormányzati döntés előtt, hiszen valamilyen közfunkciót betöltő intézménynek – például anyaotthonnak – vagy fiatalok számára fecskelakásoknak is helyet adhattak volna a volt Bőrklinika épületeiben. A telek egy részét pedig megnyithatták volna a diákok és a környéken élők számára, hiszen a hatalmas fák alatt egy közpark kialakítása kézenfekvő lett volna.