A közösségi oldalakon már pécsiek is kifogásolják, hogy a Széchenyi tér ékessége elképesztően rossz állapotban van, az alsó részén hatalmas repedések találhatóak. Egy harminc kilogrammos kődarab pedig le is szakadt a szoborról, ami bármikor súlyos balesetet okozhat, hiszen rengeteg gyermek is szokott a téren játszani, nem kizárt, hogy az alkotás állékonyságával is súlyos gondok vannak.

Péterffy Attila pécsi polgármester irodája egyébként éppen a térre, az önkormányzat tulajdonában lévő szoborra néz, de nemcsak ő, hanem a havonta milliókat felemésztő propagandistái, különböző tanácsadói, tízmillió felett premizált cégvezetői is láthatják azt, amit egyébként rengeteg pécsi közember már rég észrevett. Sőt a Pécsi Napok különböző rendezvényeit is úgy tartották meg az önkormányzat részéről, hogy a senki nem mozdult meg még azért sem, hogy legalább a bomló részeket megvizsgálná, vagy a balesetveszélyes követ, köveket eltávolítaná a szoborról, vagy elkerítené az alkotást.