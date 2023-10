Péterffy pedig nemrég még a Pécsi Egyházmegye vezetőinek felhasználásával akart szavazatokat szerezni a nemzeti oldal véleménye szerint.

A nemzeti oldal szerint 600 millióba került az az elszámoltatásnak nevezett politikai lejáratássorozat, amelyet Péterffy Attila baloldali polgármester ügyvédbarátja, Bodnár Imre jegyez. Ennek során egy Bodnárhoz köthető ügyvédi kör kaphatott meg a balosoktól számos megbízást, aminek végén egy elkötelezett hálózat jött létre a városban cégvezetőkkel karöltve, amely után több feljelentést is tettek, de csak akkor, ha politikai ellenségeikkel akartak leszámolni. A „szakmainak” és „objektívnek” nevezett munka kapcsán viszont beszédes, hogy az szinte teljesen eredménytelen volt, ugyanakkor bizalmas, szenzitív adatokra is ráláthattak bizonyos személyek úgy, hogy őket senki nem választotta meg.

A szűk elit egyik pénzügyi nyertes

Bodnár a városvezető szűk elit része, Péterffyék regnálásának pénzügyi nyertese is egyben. A politikai tevékenységét már évekkel ezelőtt elkezdte, forrásaink szerint 2019 óta, még a választás előtti időben Péterffy belső köréhez tartozott. A hatalomba kerülés után a hétfői városházi stábüléseken is részt vehet, amelyen egyébként szintén bizalmas, nem külsőkre tartozó információk hangoznak el. Bodnár politikai tevékenysége az utóbbi időben pedig azzal teljesedett ki, hogy a város lapjában fizetett hirdetésekben támadta a jobboldalt, a kormányt, és dicsérte Péterffyt. Mindezt annak a Pécs Jövője Egyesületnek az elnökeként, amely a városvezető frakciószövetség hátországaként is működik.