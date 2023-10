– A ház 1993-ban a családunk birtokába került, édesapám Bruckner Henrik kocsmát üzemeltetett benne, édesanyám pedig boltot. Édesapám, Heni, ahogyan sokan becézték, a kocsma bezárásának évében (2011) sajnos örökre elment, így szívügyemmé vált, hogy ezt az épületet valamilyen formában felújítsuk. Több ötletünk is volt az évek alatt, de forrást nem tudtunk hozzá szerezni, aztán a Közös Célért Egyesület tulajdonába került az ingatlan, s így a szervezetnek sikerült pályázati támogatást nyerni a ház felújítására a Leader és a Magyar Falu Program keretében – mondta Krizics Zsanett, a Közös Célért Egyesület elnöke (egyben Márok polgármestere).

Forrás: Mároki Önkormányzat

Forrás: Mároki Önkormányzat

A Pájland Ház nevet kapó épület felújításának átadóünnepségét csütörtökön délután tartották a helyszínen, ahol Krizics Zsanett mellett Szarkándi Lajos, a területi LEADER-program munkaszervezet vezetője is köszöntötte a megjelenteket. A ház különböző rendezvények helyszíne is lehet, a Közös Célért Egyesület workshopokat, kézműves műhelyeket, tradicionális vacsoraesteket, teadélutánokat szervez majd ide, de akár kisebb magán összejöveteleknek is helyet adhat az épület parasztkonyhája.

Forrás: Mároki Önkormányzat