Helyére a vállalat gazdasági igazgatóját nevezték ki pályáztatás nélkül, de úgy, hogy Jedlicska Zsófia még a kinevezése miatt összehívott rendkívüli közgyűlésre sem jött el, így be sem mutatkozott, kérdéseket sem tudtak a képviselők feltenni. Péterffy azzal védte meg, hogy szabadságon van és születésnapozik. Havonta bruttó 1,4 millió forintot fog keresni, valamint 70 százalékos prémiumot kap, aminek céljait csak két hónappal a szülinapozós kinevezés után határozták meg a balos városvezetők, ami egyébként ugyanaz mint az előző vezéré, ezért meg is jegyzik, hogy majd időarányosan osztoznak a prémiumon, ami így is több millió forintra rúg.

A régi-új vezér prémiumáról az MSZP-s irányítás alatt lévő költségvetési és gazdasági bizottság döntött, amely egyetlen képviselő, Barkóczi Csaba kivételével el is fogadta a milliós jutalmazással kapcsolatos célokat. A nemzeti oldal képviselőjét a nem szavazat miatt kérdőre is vonták a baloldaliak.

– Nem a cégvezető barátokat, ismerősöket kell jutalmazni, a politikai haverokat kistafírozni, bőven van helye ennek a pénznek máshol. Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető a közelmúltban számtalan javaslatot tett arra, hogy mire lehetne fordítani a milliókat: a buszvezetők béremelésére, a közszolgálati dolgozók megbecsülésére, a szociális intézményekben a férőhelyek bővítésére, a Magyar Folklór Házának létrehozására, adómentességre vagy éppen parkolókra

– mondta Barkóczi lapunknak.

A jelenlegi polgármester, Péterffy Attila tavasszal már kiakadt, mert a nemzeti oldal akkor „kritizálni merte” a baloldal jutalmazási politikáját. Akkor úgy fogalmazott a város első embere, hogy „fikázták” a cégvezetői prémiumkiírásokat, pedig ezekért „meggebednek” az igazgatók. Ismert, Pécsen a Tettye Forrásház vezérének 1,27 milliárdos veszteség után is jár a jutalom. A baloldali önkormányzat ugyanakkor jelenleg 16 milliárdos adósságállománnyal rendelkezik, amelyet Péterffy-adósságnak is neveznek a városban, és amit még 2048-ig fizetnie kell a pécsieknek.