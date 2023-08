A fenti mondat valóságtartalmát ugyanakkor mégiscsak megkérdőjelezi, hogy Jedlicska Zsófia, aki jelenleg gazdasági vezető a vállalatnál, a róla szóló közgyűlésre el sem jött. Ennek magyarázatként Péterffy azt mondta, hogy "éppen születésnapja van, szabadságát tölti távol Pécstől".

Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a születésnapja nem is ma van, hanem két nappal ezelőtt volt.

FRISSÍTVE:

Kővári ezt megelőzően még kérte, hogyha már nem jött el a saját kinevezése miatt összehívott közgyűlésre, akkor legalább szeptemberben mondja el, hogy milyen tervei vannak a vagyonhasznosítóval, milyen vagyonhasznosítási politikát kíván folytatni, mert ez nagyon sokakat érdekel Pécsen.

A korábban a baloldali koalíciót otthagyó volt momentumos Topán László, a Tiszta Kezek Frakció tagja elmondta, hogy a szóban forgó ügyben az előterjesztést csak előző nap este kapták meg, nehezményezte, hogy nem első alkalommal tárgyalnak fontos témát pótlólagos előterjesztéssel, mert nem akarja a városvezetés, hogy egy döntésre a politikai ellenfeleik és a saját közösségük fel tudjon készülni.

Feltette a kérdést, vajon pályáztatás volt-e a posztra, mert nem tud róla. Azt is megemlítette, hogy az előző vezérigazgató, Péterffy Attila barátja, 1,8 milliót kapott havonta, de Jedlicska Zsófia 400 ezerrel kevesebbet keres majd.

– Vajon szerény volt, vagy beismerték, hogy irreálisan sokat kapott az előző igazgató, vagy csak nőként nem érdemel annyit, mint egy férfi? – tette fel a kérdést.

Ruzsa Csaba ezt visszautasította, majd azt állította, hogy az előző vezetőnek egy holding létrehozása is a feladata volt, amit elvégzett, ezért kapott magasabb fizetést, de a holding mégsem jött létre.

Csakhogy Kővári erre megjegyezte, hogy vajon egy napja derült-e ki, hogy nem lett a holdingból semmi, vagy már régebben, mert az előző vezérnek egyáltalán nem csökkent a fizetése.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető úgy fogalmazott, hogy egy kényszerű vezetőváltás mindig nehézséget okoz egy vállalatnál, és bár korlátozottan férnek hozzá az információkhoz, tudják: gondok vannak a cégnél.

Kulturálistól a vizes vállalathoz

Az önkormányzat ezzel párhuzamosan arról is döntött, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed igazgatóját, Hummel Márkot delegálja a Tettye Forrásház Zrt. igazgatóságába a volt PVH-vezér, Szabó Szilárd helyére, hiszen ő innen is távozott, amikor még a várost is elhagyta.

Erb Józsefre emlékeztek

A keddig közgyűlés napirendjei előtt egy szomorú esemény kapcsán is megemlékezést tartottak egyperces néma felállással az egykori képviselő, Erb József halála miatt.

Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető a nyáron tragikus hirtelenséggel elhunyt Erb Józsefről szólva elmondta, hogy a KDNP tagja és szervezője volt, 17 éven keresztül volt a pécsi önkormányzatban képviselő, a kereszténydemokrata és polgári értékrend szerint élt. A közéleti tevékenysége során mindig a szövetséget kereste, életvidám szemléletű volt, legendás humorát sokan ismerték. Büszke német nemzetiségűként sokat tett a testvérvárosi kapcsolatokért, patacsi képviselőként pedig a körzetéért.

Változatlan tartalommal közöljük a Tiszta Kezek Frakció közleményét a témában:

„Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése megválasztotta a Pécsi Vagyonhasznosító új vezérigazgatóját.

A 2019-es választási ígéreteink arról szóltak, hogy „megújuló” várost építünk, szakítunk a fideszes rossz gyakorlatokkal és a munkánkat az átláthatóság, a szakmaiság és a demokratikus döntéshozatal jellemzi majd.

Frakciónk emiatt ellentmondásosnak ítéli meg a jelen eljárást (is), hiszen a vezető kiválasztását nem előzte meg pályázati metódus. Sajnálatosnak véljük, hogy erre vonatkozó kérdésünk megválaszolatlan maradt a mai közgyűlésen.

Ugyanezen ok miatt a mai döntés cáfolata a 2019-es Péterffy-programnak, hiszen a képviselők érdemben nem kaptak elegendő időt a napirendre való felkészülésre, holott erre minden lehetőség adott volt. Kérdésünk után az önellentmondásos alpolgármesteri válaszból az derült ki, hogy legalább szeptember 15-ig várhatott volna a szavazás.

Pécsett nem a PVH Zrt. vezetői széke a legnagyobb szakmai kihívás, de szemmel látható fizetséggel jár. Újabb, számunkra sérelmes szempont, hogy a polgármesterrel gyermekkori barátságot ápoló korábbi, férfi vezérigazgató majd félmillió forinttal nagyobb fizetést kapott, mint a ma kinevezett női vezető. Sajnáljuk, hogy a munkahelyi nemi diszkrimináció kérdéskörére vonatkozó kérdésünkre sem kaptunk kielégítő választ. Azt ugyanis nem tartjuk annak, hogy „az előző vezérigazgatónak volt egy plusz feladata, amit ugyan nem végzett el, de…”.

Péterffy Attila a ’19-es választási ígéretében a pártérdekek háttérbe szorítását ígérte. A Tettye Forrásház igazgatósági tagjai – Hummel Márk, Zsök NKft. ügyvezető szintén mai megválasztásával – kizárólag mszp-hez köthető szereplők.

Kiábrándítónak véljük továbbá azt is, hogy a jelenlegi városvezető frakciószövetség tagjai asszisztálnak a pozíció halmozás jelenségének fenntartásához, amit vállalásunk szerint szintén eltörölni voltunk hivatottak ’19-ben.

Jedlicska Zsófia Melinda vezérigazgató asszonynak és Hummel Márk ügyvezető igazgatónak eredményes, a pécsiek érdekében végzett munkát kívánunk mind az összes pozíciójukban!

Pécs, 2023. 08. 29.

Tiszta Kezek Frakció – PMJV”