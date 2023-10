A főzőversenyről a sonline.hu készített egy nagyobb anyagot. A lap elsőként Bogdán Erikát szólította meg – ő mindig nagyon szeret főzni, hogy örömet szerezzen magának és környezetének.

– Legtöbbször pörköltet készítek, mert azt kedvelik a legjobban – mondta a fiatal lány. – Egyszerű a receptem, szoktam beletenni paradicsomot, paprikát, hagymát rendesen, magyaros módra.

– Gombás nyúlragut főzünk parázson sült krumplival, káposztasalátával, és túrógombóc a desszert karamelltöltelékkel – sorolta Reziné Borbély Ildikó a fonyódi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon menüsorát.

Somogyból a fonyódiakon kívül főzőcsapattal nevezett a marcali Százszorszép Gyermekotthon, az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (SZGYF) Kaposvári Befogadó Otthona és a Napkerék Egyesület. Versenyen kívül az SZGYF Somogy Vármegyei Kirendeltségének munkatársai is megmutatták főzőtudományukat. Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Fejér, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád vármegyei gyermekotthonokból érkeztek gyerekek és nevelők, összesen mintegy háromszázan.

– A mi gyermekotthonaink nyitottan működnek, hogy a gyermekeink a tágabb közösségekben is megtalálják a helyüket – mondta Troszt Éva, a Somogy Vármegyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóhelyettese.

– Közösen főzni és enni az egyik legjobb közösségi élmény. A verseny izgalmán túl igyekeztünk jó hangulatot teremteni, a színpadon hagyományőrző együttesek énekeltek és táncoltak. Az idén újdonság, hogy a vidéki életet is bemutattuk népi ügyességi játékokon keresztül.

Így kell barátságokat kötni, mondta a megnyitón Csatos Zsuzsanna, a Somogy Vármegyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, mert a bográcsos és tárcsás ételeket együtt kellett értékelni, és az ízeken kívül az ételek kül­alakját is pontozták, jegyezte meg a zsűri elnöke, Kató Tamás, aki a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagja. Hagyományosan a Királyi szakácsok tere adott helyszínt a főzőversenynek. Színpadot állítottak, fedett főzőhelyeket alakítottak ki, díszítették az udvart és kemencét építettek, mutatta be a rendezvény helyszínét Kövér István polgármester. Augusztusban Somogy, Tolna és Baranya turizmusbarát polgármesterei találkoztak itt, és más rendezvényeket is várnak Nagyszakácsiba.