Úgy tudjuk, hogy a szülők, óvónők már korábban is igyekeztek rendkívül türelmesen, kedvesen sürgetni a munkákat, többek között a gyerekeket érő porterhelésre hivatkozva. Lapunk úgy tudja, hogy az óvoda folyosóján – állítólag lezárt területen – kedden is vascsövek hevertek szanaszét, félkész az egész rendszer, és egyáltalán nem úgy tűnik, hogy hamarosan lesz normális fűtés az intézményben. Arról nem is beszélve, hogy itt, az épületen belül tárolhatják a kőzetgyapotot, amelynek kiporzása köztudottan veszélyes az egészségre, nem véletlenül kötelező a maszk használata annak kezelésekor.

A vállalkozó egyébként vélhetően azért nem siet, mert Péterffyék a tél beálltáig, november végéig adtak neki eleve határidőt, hiába szoktak ilyenkor már fagyok lenni.

A pénzt már elkérte

Megírtuk, hogy a felújítást végző vállalkozó a még zajló munkák után már elkérte az állítólagos pluszmunkákért a tízmilliókat. Ez a baráti vállalkozó ugyanaz, aki miatt már korábban is megfenyegették a baloldaliak a városházi ellenzéket. Az illetőnek ugyanis már korábban is úgy adott közel 15 millió forintot a baloldal, hogy az ténylegesen nem végzett munkát az önkormányzatnak. A céggel a Péterffy Attila vezette önkormányzat ugyan szerződést kötött évekkel ezelőtt a Magyarürögi vízfolyás rendezésére, de végül nem kezdte el a munkát, mert Péterffyék politikai okokból, szavazatvesztéstől tartva nem indították el a projektet, inkább fizettek neki kártérítést.

Rokonok, barátok

A vállalkozó kapcsán beszámoltunk arról, hogy egybehangzó városházi információink szerint a cég egyik tulajdonosának rokona a városházán dolgozik Zag Gábor DK-s alpolgármester referenseként, illetve őt DK-s irodavezetőként is emlegették. Úgy tudjuk, hogy a referens közeli kapcsolatot ápolhat, vagy ápolhatott a jobbikos önkormányzati képviselővel, Fogarasi Gáborral is. Fogarasi egyébként az ezúttal meglehetősen ironikusan hangzó népjóléti bizottság elnöke.