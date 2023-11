A vállalkozást 2019 májusában hozták létre, abban az évben 1,1 milliós adózott eredménnyel, mindössze ötmillió forintos mérlegfőösszegel zártak, 2020-ben még hárommilliós vesztesége és 7 milliós mérlegfőösszege volt. Aztán 2021-ben, amikor már volt önkormányzati keretszerződésük, nyereségessé váltak, 2022-ben pedig 90 milliós mérlegfőösszeggel már 193 milliós bevételt értek el.

Forró a talaj, ezért lejáratást indítottak

A közelmúltban már a pécsi városházán is megjelentek demonstrálók, akik kézzel írt táblákkal és az MSZP-DK-Jobbik-LMP-Momentum alkotta városvezetői koalíció mögé álltak be. A feliratokon az eddig már kirobbant bűncselekménygyanús ügyekre emlékeztettek. Ezek között ott van a Bőrklinika-Mandulás kemping botrányos cseréj, az önkormányzati lakások kiutalása kapcsán elfogadott vesztegetés, a pécsi agglomerációs társulás számlájáról a jogászok szerint is törvénytelen eszközökkel lenyúlt 400 millió forint. Péterffy Attila polgármester által irányított önkormányzat berkein belül meglehetősen forró lehet a talaj ezen ügyek miatt, hiszen heteken keresztül igyekeztek a tiltakozó magánszemélyeket lejáratni. Ehhez Máté Jánosnak, a közpénzből fizetett, gyermekek neveléséért is felelős Pécsi Sport Nzrt. vezérének az alázatos szolgálatait vették igénybe, hiszen a tulajdonában lévő MSZP-s lap indított támadást a véleményüket kifejező pécsi polgárokkal szemben. A támadást pedig legfőképpen egy idős pécsi ellen kezdte el Máté János, méghozzá azért, mert fel merte vállalni véleményét, névvel és arccal állt ki a nyilvánosság elé, miközben Máté János végig háttérben bujkált az súlyosan becsületsértő akció idején. Máté János egyébként nem először cselekszik így, máskor is elbújt a felelősségvállalás elől, amikor mások becsületébe gázoltak bele.