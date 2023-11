A Siklósi Kórház az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében pályázott sikerrel a járóbeteg-szakellátó szolgáltatások fejlesztésére, melynek keretében újabb gépekkel bővülhetett az intézmény eszközpark­ja.

A nőgyógyászati szakrendelés régi vizsgálószékét felváltotta egy elektromos működtetőkkel felszerelt FG-04 nőgyógyászati szék, amely lehetővé teszi a kívánt székhelyzet elérését és megtartását, a hatékony mozgatást, váltást és pozíciótartást, és megfelelő kényelmet nyújt mind az orvosok, mind a betegek számára.

Ezenkívül három új hőlég-sterilizátor is érkezett a kórházba, melynek felépítése és biztonságos működése megfelel a nemzetközi normáknak, nem mellesleg a sterilezési ciklus teljesen automatikusan zajlik le.

A szemészeti szakrendelés is két új berendezéssel bővült: a Topcon TRK-2P berendezés több műszer képességeit kombinálja egyetlen eszközben, így a készülék egy átlagos műszerhez képest négyszer annyi információt biztosít a felhasználónak, miközben negyedannyi helyet foglal, s mivel nem szükséges a páciens helyváltoztatása, ezáltal időt is takarít meg. Ráadásul a finomabb levegőlöketekkel végzett szemnyomásmérés javítja a páciens komfortérzetét, és minden mérés teljesen automatikus, beleértve az automatikus beállítást, fotózást, a jobb és a bal oldali szem és a funkciók közti váltást.

A másik beszerzett eszköz egy anomaloszkóp, amellyel a színlátás pontos, mennyiségi és minőségi jellemzésére alkalmas, objektív műszeres vizsgálat végezhető el, mintegy 15 perc alatt. Erre akkor van szükség, ha valaki az orvosi alkalmassági vizsgálat során a színlátást vizsgáló szűrővizsgálat (az úgynevezett „pettyes tábla” vizsgálat) során nem tudja megfelelően elolvasni a színes pontokból álló jeleket és számokat. A szűrővizsgálattal kiszűrt színtévesztés ténye csupán arra alkalmas, hogy a gépjárművezetői jogosítvány megadásának, illetve meghosszabbításának akadálya van. Az anomaloszkópiás vizsgálattal viszont meg lehet állapítani azt, hogy a színtévesztés olyan jellegű, illetve mértékű-e, hogy a jogosítvány megadását kizárja, vagy olyan, ami nem zárja ki, esetleg korlátozással megadhatóvá teszi a jogosítványt.