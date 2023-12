A vármegyei elnök kiemelte, hogy a fejlesztésekkel a természeti értékekben bővelkedő Nyugat-Mecseket sikerült összekötni a kulturális és építészeti szempontból egészen egyedi adottságokkal rendelkező, de az ország egyik legnehezebb helyzetben lévő térségével, az Ormánsággal, s bíznak abban, hogy ennek turisztikai hozadéka is lesz.

Fűzyné Kajdi Zita, Orfű polgármestere és Novák Péter, Kovácsszénája polgármestere is azt hangsúlyozta, hogy nagyon régóta vártak két település közötti új bicikliútra, amely azontúl, hogy a turizmus szempontjából sokat jelent, Kovácsszénája lakosainak is fontos, mert rövid biciklizéssel elérhetővé vált Orfű, ahol minden alapszolgáltatás megvan és a tömegközlekedés is jó a vármegyeszékhely felé is.

Nyugat-Baranya parlamenti képviselője, Nagy Csaba a projekttel kapcsolatban kiemelte, hogy nagyon sokan segítették elő a megvalósulását, de az egyik partnertelepülés, Cserdi elköltött kétszáz millió forintot projektből, ez a pénz eltűnt. Ezért nagyon lényeges volt, hogy az elmúlt évben döntött a kormány a források biztosításáról. A projekt keretében közel négyszáz kerékpáros bukósisakot, felszereléseket is kiosztanak.