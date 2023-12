A DDNP számos helyi, regionális és országos eseményen is kapott megjelenési lehetőséget, mint például a Magyar Nemzeti Parkok Hete Balatonfüreden megtartott nyitórendezvényén, vagy a Fővárosi Állatkertben rendezett Vakond Gálán.

Mindezek mellett az idei esztendőben zárult le az igazgatóság közreműködésével megvalósított Riverside projekt, amelynek keretében horvátországi partnerekkel közösen megvalósult több kiválasztott élőlénycsoport felmérése, a Kisinci-tó Dráva holtág mederkotrása is megtörtént, valamint a nemzeti park meghatározott területein cserjeirtást is végre hajtottak. Félidejéhez érkezett idén a LIFE IP GRASSLAND.HU projekt, melynek nyolcéven át tartó megvalósításában 13 parnerrel a DDNP is részt vesz, és elindult egy újabb kezdeményezés is, a LIFE RESTORE for MDD, amely a folyami és ártéri erdei élőlények megőrzését tűzte ki célul a Mura, a Dráva és a Duna mentén.