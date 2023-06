Koncertek és programok is

De számos programmal várják a látogatókat, szakvezetések, a PTE Művészeti Karának zenészeinek koncertjei, ifjúsági ismeretterjesztő előadások is helyet kapnak. A május végi-június eleji nemzeti parkok hete keretén belüli ingyenes napon 300-400 körüli létszám gyűlt össze egy nap alatt. A diákoknak madármegfigyelő és denevérmegismerő alkalmak is segítik közelebbről megismerni a mecseki élővilágot.

– Ötvös Károlyné, Ida néni is rendszeresen tart szakmai vezetéseket, a Föld napja és az idősek világnapja alkalmából is sor szokott erre kerülni, ez utóbbit már meg is hirdettük október 1-jére. Biológiatanárként sok érdekességet mesél ilyenkor a növényvilág kapcsán – mondta el Komlós Attila.

A kerttől nem messze, a parkoló másik oldalán helyezkedik el a megújul Tettye Oktatási Központ, itt számos szemléletformáló, ismeretterjesztő eszköz áll a gyerekek rendelkezésére.

– Kidolgoztunk számos programot ezekhez kapcsolódóan, amelyeket az érdeklődők a weboldalunkon is tanulmányozhatnak – mondta el Komlós Attila.