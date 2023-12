A Romonyai Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett eseményen szombaton 14 órától jelen lesznek a Kaptár Egyesület kézműves mesterei. Vásárolhatóak lesznek ékszerek, táskák, mézeskalács, és fából készült adventi jelképek bemutatója is megtekinthető lesz Keresztes Levente fafaragó művész által. Gál Erzsébet festőművésznő is készül kisebb képekkel, képeslapokkal, lesznek karácsonyi dekorációk, apró ajándékok, vintage-rusztikus stílusú egyedi dekorációk, házi sajtok és még sok minden más is.

A Romonyai Óvoda pedagógusai is készülnek, lesz forralt bor, forró tea, zsíros kenyér, vendégváró falatkák, melyek bevételéből az óvodásokat támogatják. Majd 17 órakor kezdődik az adventi műsor, szerepel az Ulrich család, Nagy Regina Martina és Hajdú János is. Rossz idő esetén a kultúrházban lesz megtartva a rendezvény.

Romonya főtere már ünnepi fényekben pompázik, sokan megcsodálják. S nagy sikerrel fut immár ötödik éve a Német Nemzetiségi Önkormányzat Világító adventi kalendárium elnevezésű kezdeményezése is a községben. Melynek lényege hogy december 1-től 24-ig az adventi kalendárium mintájára felgyulladnak a fények valamelyik helyi ház ablakán. Így szentestére ünnepi fénybe borul a falu nagy része. A jelentkezők a saját ízlésük szerint díszítik fel az utcára néző ablakot vagy a kerítést, udvart. Az adott napon 17 óráig teszik közzé a nemzetiségi önkormányzat Facebook-oldalán, hogy melyik utcában található az aznap este kinyíló adventi ablak. Az esti séták alkalmával a díszes ablakokra vadászók így biztosan megtalálhatják az aznapi adventi házat. Van amelyik háznál kis meglepetéssel is készülnek a látogatóknak, ezáltal is összekovácsolódhat a közösség.

Pecsétgyűjtésre is lehetőség van, a díszítő házak kapuján kis pecséteket helyeznek el, a játékban résztvevők a pecsétgyűjtő füzetekbe az aznap fénybe borult háznál pecsételhetnek. December 23-án pedig a betelt pecsétgyűjtőket a buszváróban található könyves szekrénybe várják a szervezők. Sorsolás után a szerencsések ajándékot is kapnak majd.