Ahogy lapunkban is megírtuk, néhány napja kitárta kapuit a Kaptár Művelődési Központ, ráadásul a Közösségek Házának közvetlen környezete is jelentősen megszépült, valamint egy új játszótérrel is gazdagodott a terület. A beruházásnak része volt a térfigyelő kamerák beüzemelése is, amelyet a a napokban aktiváltak a szakemberek.

Végül összesen nyolc kamerát telepítettek: egy a Közösségek Háza bejáratához, négy a homlokzatra, egy beltérre és két további kamera pedig a játszótér közepén található kandeláberre.