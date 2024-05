Keményen meg kellett küzdenie azért a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatának, hogy most ott lehessen az NB I. B. Piros-csoportjának három győzelemig tartó döntő szériájában. A Fót a végsőkig űzte a Pantherst, de Szrecsko Szekulovics együttesének máris az új feladatra kell szegeznie a szemét, hiszen szerdán 18 órakor már kezdődik is a finálé az Újbuda MAFC ellen. Az alapszakasz második helyezettje látogat először a Lauber Dezső Sportcsarnokba.

A Vasútnak persze a döntőben sem fog egyszerűsödnie a dolga, amit az is jól példáz, hogy az újbudaiak az egyedüliek, akik még ebben az idényben nem kaptak ki a Pécstől. Ezt a tendenciát természetesen már most megtörné a PVSK, megtartva a pályaelőnyt, s megalapozva az élvonalba való feljutást is. Ehhez viszont nem lesz elég Frankék harcossága, és jó játéka, óriási szükség lesz arra a hangorkánra is, ami a Fót ellen is jelen volt a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

A döntő programja (három győzelemig)

05. 01., 18.00: PVSK-Veolia–Újbuda MAFC.

05. 04., 19.00: Újbuda MAFC–PVSK-Veolia.

05. 07., 18.00: PVSK-Veolia–Újbuda MAFC.

05. 10., 19.00: Újbuda MAFC–PVSK-Veolia (ha szükséges).

05. 12., 18.00: PVSK–MAFC (ha szükséges).