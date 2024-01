Január 13-án szombaton is várja látogatóit a bikali reneszánsz élménybirtok. A helyszín ezúttal délelőtt 11 és 17 óra közötti nyitvatartás mellett lesz látogatható, a megszokott programelemekkel. Sor kerül labirintusjátékra a gyerekekkel, bepillanthatunk a birtok hagyományőrző mesterembereinek munkájába. Láthatunk fegyverbemutatót, sőt varázsiskolán is részt vehetnek a kisebbek. Este héttől interaktív színházi produkciót is láthatnak az érdeklődők Díva, dáma, perszóna címmel.