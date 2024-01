Az energiaválság és az infláció ellenére fegyelmezett, átgondolt gazdálkodással és a jelentős állami hozzájárulásnak köszönhetően működőképes maradt a teljes városi intézményrendszer a bölcsődétől az óvodákon és a közétkeztetésen át Polgármesteri Hivatalig.

Beruházásaink között is kiemelt helyen szerepelt egyik szívügyem, az imént említett új bölcsőde, melynek üzenete, hogy Mohács támogatja a gyermekvállalást és a kisgyermekek biztonságos, igényes környezetben történő elhelyezését, valamint a szülők - elsősorban az édesanyák - munkaerőpiacra történő visszatérését.

Energia-racionalizálási programunk része az uszoda felszerelése olyan napelemes rendszerrel, mely a fogyasztás jelentős részét fedezni képes. Újabb szakasszal szépült meg és vált komfortosabbá a Gólya utcai szociális otthon, ahol átfogó energetikai korszerűsítés is megvalósult.

Nem véletlen ez a hangsúly sem, hiszen a gyermekek és a családok mellett az idősekre is igyekszünk egyre nagyobb figyelmet fordítani.

A 2024-es év első nagy feladata egy stabil, átlátható városi költségvetés elkészítése, melynek sarokpontjai már ismertek, szakmai háttere pedig ugyancsak adott. Folytatjuk a város-rehabilitációt például a Park utcai KRESZ parkkal és a volt Felszabadulás lakóteleppel, továbbá komolyan gondolkodunk egy az intézményi és az ipari parkbeli fűtésrendszert érintő termálprogramban is, mellyel szeretnénk mintaként szolgálni más településeknek.

Mindezek mellett nem tévesztjük szem elől a Mohács 500 emlékévet sem, 2024-ben lezárulnak az előkészítések és megkezdődik a források hozzárendelése.

Vannak tehát terveink, és vannak feladataink. Úgy vélem, a helyes úton haladunk. Ebben erősítenek meg közös eredményeink és a mohácsiak pozitív visszajelzései is, melyekért igazán hálás vagyok.

Vállalom, hogy az új évben is legjobb tudásom és polgármesteri esküm szerint szolgálom szülővárosom fejlődését, gyarapodását. A munkához én és munkatársaim is Önöktől kapjuk a nélkülözhetetlen erőt. Ezért számítunk minél több mohácsi támogatására 2024-ben is.

Mohács, boldog új esztendőt kívánok!"