A vaol.hu írta meg, hogy edden délelőtt szépen megtelt a tápláni iskola tornacsarnoka – óriási taps fogadta Michelisz Norbertet. A kétszeres világbajnok (2019/WTCR, 2023/TCR World Tour) autóversenyző Picher Gergely testnevelő megívását elfogadva látogatott el Táplánszentkeresztre – egy bukósisakkal és egy méretes trófeával érkezett, amit körbeadott a gyerekeknek. A kapcsolatfelvételben dr. Walloschek János segített Pichler tanár úrnak.

Michelisz Norbert elárulta, hogy Hímesházán, egy baranyai sváb ajkú faluban töltötte a gyerekkorát. Egy zsákutca végén laktak, a szomszédjukban pedig a nagybátyja élt, aki autószerelő és hobbi autóversenyző volt – innen az autók imádata. A kis Norbi 11 éves volt, amikor először vezethetett egy Zsigulit. Mindig is versenyző szeretett volna lenni – de az autósport már akkor is költséges dolog volt, le is mondott az álmairól. Tanulni kezdett, két diplomát szerzett: mérnök informatikus, majd pénzügyi szakon, angolul és németül is beszél. Már felsőfokú tanulmányait végezte, amikor beszippantotta a szimulátorozás világa.

Nagyszerű eredményeket ért el a számítógép előtt ülve, hazai és nemzetközi versenyeket nyert – a Zengő Motorsport pedig felajánlott neki egy élő tesztet a Hungaroringen, amely szintén remekül sikerült. Kiderült, hogy mégsem kell lemondani az álmairól! De rengeteg lemondással, munkával, anyagi befektetéssel járt, hogy végül profi autóversenyző, gyári pilóta, később világbajnok lehessen. 2014-ben lett profi pilóta, először a Honda, ma pedig a Hyundai versenyzője. Kiemelte, hogy mindig óriási munka volt a szintlépés: amikor Magyarországon mindent megnyert rengeteg „melót” kellett belerakni abban, hogy a nemzetközi mezőnyben is megállja a helyét, majd később még több munkát abba, hogy a világ legjobbjai közé kerüljön – egy futamgyőzelmet sem adtak ingyen. Rávilágítva arra, hogy a tehetség hit, szorgalom és munka nélkül mit sem ér. Jelezte: még 5-10 évet szeretne eltölteni versenyzőként az autósport világában. A beszélgetést szépen összevágott videóbejátszások színesítették Norbi korszakos győzelmeiről.

A beszélgetés után a gyerekek kérdéseire felelt a bajnok, rengeteg közös fotó készült, számolatlanul osztogatta az aláírásokat. Búcsúzásként az iskola Skultéti Gergő 5. osztályos diák rajzát ajándékozta a világbajnoknak (Gergő a Michelisz Norbert autóját rajzolta le), illetve egy Táplánszentkereszt történetét feldolgozó könyvet.