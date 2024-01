Remekül kezdődött Michelisz Norbert számára a TCR World Tour első szezonja, de azt követően érzelmi hullámvasút volt az idény. Mégis esélyesként érkezett meg Makaóba a döntőre, s élt is a lehetőséggel, hogy aranybetűkkel írja be magát a sorozat történelmébe. Az időmérőn jelezte már, az első helynél rosszabbal nem éri be, s az első futamon meg is tartotta ezt. A fordított rajtrácsos futamon aztán a 10. helyről indulva egy kaotikus, safety caros időszakkal megszakított versenyt követően végül a nyolcadik helyre ért oda, ami elég volt ahhoz, hogy ő legyen a túraautó-világsorozat első bajnoka.