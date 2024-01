Manapság kertes ház vásárlásakor kevesen nézik meg, van-e pince az udvarban. Aki új házat épít, annak meg valószínűleg eszébe sem jut azt is építtetni. Pedig megéri, feltéve, ha fontos, hogy ne kelljen két szál sárgarépáért is a szupermarketbe rohanni télen.

Pince – nem csak bornak

Sokkal olcsóbb, ha nagy tételben még ősszel megtöltjük a pincét almával, répával, céklával, hagymával, krumplival, persze csak akkor, ha nem látványkonyhát üzemeltetünk otthon, és rendszeresen elővesszük a fazekakat.

A jól szellőző pincében tárolt élelmiszer nem fagy meg: 1–3 Celsius-fok körüli hőmérsékleten hónapokig kitart, főleg, ha ládákba rendezve, folyami homokban tároljuk. Pince híján a terasz is segít, de hiába a gondosan a homokba dugdosott répa, a kemény fagyokat nem bírja ki. Ősszel, enyhe téli időben a nagy méretű virágkaspóban az udvaron tárolt zöldség is hasznosítható. Ilyenkor 10 centiméter vastag homokréteggel ágyazzunk meg a gyökérféléknek, takaróval is körbetekerhetjük.