A rendezvénynek most is a Hungexpo fog otthont adni, ahol választ adnak a felsőoktatással kapcsolatos kérdésekre a leendő hallgatóknak, a szülőknek és a pedagógusoknak is.

Ezen az oktatási seregszemlén, a 2023-as évhez hasonlóan, nemcsak információkat gyűjthetnek az érdeklődők, hanem élményeket is szerezhetnek, hiszen rengeteg interaktív programmal készülnek a kiállítók. Az esemény hivatalos honlapja szerint a PTE a HF24-es standnál lesz megtalálható január 11. és 13. között, ahol az egyetem képviselői jól megkomponált csapatként, mondhatni családként dolgoznak együtt.