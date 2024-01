A pécsi hölgy egyébként munkába igyekezett volna szerdán reggel, de a járatkimaradás miatt ez nem jött össze, késéssel ért csak be, ezért magyarázkodnia kellett a munkáltatójánál. Mindeközben közismert tény, hogy a pécsi önkormányzat az elmúlt években addig teketóriázott a sofőrök béremelésével, amíg az elvándorlási hullám olyan méreteket öltött, hogy lapunkhoz eljutott információk szerint már az is előfordult, hogy előre tervezetten hagyhattak ki járatokat. Végül megoldásként „megerősített" nyári menetrendet vezettek be, mivel a járatok számát is csökkenteni kellett a sofőrök létszámához igazodva.

A sofőrök továbbra is a béremelésről tárgyalnának, a Tüke Busz Zrt.-nél működő Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) szerint 25 százalékos emelést kérnek erre az évre, de a cég vezérigazgatója, Skutnik Tibor a sztrájk előtti kötelező egyeztető tárgyalás megtartását is visszautasította. A munkabeszüntetés szervezését ezért elindították, várhatóan január végén tartják meg. Skutnik megpróbál jogi kibúvót találni, mondván a korábbi, decemberi tárgyalásra a SZAKSZ országos elnöke, Dobi István nem jött el, ezért az nem is lett volna jogszerű.

Nem meglepő módon az MSZP-DK-s a baloldali cég vezetésével azonos állásponton van Hofekker Ferenc, a vállalatnál működő másik szakszervezet vezetője is. Hofekker Ferenc ugyanis az MSZP-sek által támogatott képviselőjelölt is volt, szakszervezete pedig szoros kapcsolatban állt az MSZP-s városházi sajtótanácsadóval, Barabás Bélával, aki volt, hogy a szervezet közleményeit jegyezte. Hofekker egyébként nem is akar 25 százalékos béremelést a vállalatnál – a fentiek után érthető, hogy miért nem.

A SZAKSZ elnöke, Dobi István szerint egyébként sem állja meg a helyét a fenti érvelés, mert Raposa Gábor, SZAKSZ pécsi vezetője képviselte a decemberi bértárgyaláson is a szakszervezetet, tehát nem emiatt hiúsult meg az az egyeztetés.