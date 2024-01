Tartalmas év áll a Magyar Máltai Szeretetszolgálat bicsérdi csoportja mögött, a 2024-es évben pedig továbbra is minél több rászorulónak kíván segíteni.

– Fontos mérföldkövet jelentett, hogy tavaly az önkormányzat a csoport részére biztosított a régi tűzoltószertár épületében egy raktárhelyiséget, amely sajnos romos állapotban volt. Ezt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a helyi, közösségi, önkormányzati összefogással helyre tudtuk állítani, számos segítőnk akadt a folyamatban. Tavasszal így birtokba tudtuk venni a helyiséget

– mondta el Kovácsné Nagy Katalin a helyi csoport vezetője.

– Decemberben pedig mint minden évben, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából részt vettünk az Adni öröm gyűjtési akcióban, így közel 100 családnak tudunk biztosítani karácsony előtt tartós élelmiszer adomány, amelyet ki is hordunk. Ezt óriási örömmel fogadták a nyugdíjasok, idősek, nagycsaládosok. Az iskolát is támogatunk idén többször is, utoljára több mint 200 kiló liszttel, valamint a gyerekek ajándékokat is kaptak karácsonykor. Több intézmény működéséhez tudtunk hozzájárulni, például két ormánsági óvodai csoportnak juttattunk el negyven cipősdoboznyi adományt. Több gyermeket nevelő családokat, illetve pécsi és szabadszentkirályi rászorulókat is segítettünk – számolt be a csoportvezető.

A 2024-es évbe újult erővel vág bele a szeretetszolgálat bicsérdi csoportja.

– A legfőbb célkitűzésünk az, hogy az önkéntesség által minél több rászorulónak nyújthassunk segítséget. A szervezetünk tavaly kilenc fővel működött, de most örömteli fejlemény, hogy két új tag csatlakozott hozzánk. Az új tagok is aktívan részt vesznek minden tevékenységünkben, a csapat tagja a polgármester és a háziorvos is. Az önkéntesek segítségével igyekszünk minél hatékonyabban reagálni a hozzánk fordulók kéréseire, például, ha egy veszélyeztetett gyermek születik, akkor mielőbb tápszert, pelenkát juttatunk el hozzá. Az összefogás és a közös munka eredményeként célunk, hogy tovább növeljük az aktivitásunkat

– mondta el Kovácsné Nagy Katalin.